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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
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В Минске во дворе жилого дома обнаружили 4 кг радиоактивных веществ

В Минске на контейнерной площадке во дворе жилого дома обнаружили пять банок с радиоактивными веществами. Об этом говорится на сайте МЧС Белоруссии.

Спасателям поступило сообщение о подозрительных предметах с пометкой «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение». Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили пять банок общим весом 4 кг, содержащие порошкообразные радиоактивные вещества — уранил и уран. В метре от емкостей радиационный фон был превышен в четыре раза, однако в двух метрах он не превышал нормы.

Как пояснили в ГУВД Минска, полицейские установили, что вещества принадлежали жительнице города, которая ранее работала на химическом факультете одного из вузов Минска и скончалась в 2016 году. Ее внучка решила провести уборку в квартире родственницы и вынесла на улицу радиоактивные банки. По данному факту проводится проверка.

Теги: радиация, Минск, МЧС
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