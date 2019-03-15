В Минске во дворе жилого дома обнаружили 4 кг радиоактивных веществ

В Минске на контейнерной площадке во дворе жилого дома обнаружили пять банок с радиоактивными веществами. Об этом говорится на сайте МЧС Белоруссии.

Спасателям поступило сообщение о подозрительных предметах с пометкой «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение». Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили пять банок общим весом 4 кг, содержащие порошкообразные радиоактивные вещества — уранил и уран. В метре от емкостей радиационный фон был превышен в четыре раза, однако в двух метрах он не превышал нормы.

Как пояснили в ГУВД Минска, полицейские установили, что вещества принадлежали жительнице города, которая ранее работала на химическом факультете одного из вузов Минска и скончалась в 2016 году. Ее внучка решила провести уборку в квартире родственницы и вынесла на улицу радиоактивные банки. По данному факту проводится проверка.