МИД назвал срок облегчения визового режима для россиян на Мальдивах

Соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Мальдивами вступит в силу 25 июля. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Согласно документу, подписанному 25 июня, россияне получат возможность находиться на Мальдивах по заграничному паспорту без визы до 90 дней, если у них нет намерений работать или учиться в стране. Аналогичные правила будут применяться к гражданам Мальдив, въезжающим на территорию России.

На сегодняшний день туристы из России могут находиться на Мальдивах без визы в течение месяца. Если россияне хотят провести в стране более 30 суток, необходимо оформить турвизу.

По словам главы МИДа Сергея Лаврова, изменение визового режима будет способствовать увеличению турпотока и развитию контактов деловых кругов России и Мальдив.