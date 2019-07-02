На Украине во время тренировочного полета разбился учебно-боевой самолет

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,27 +0,31 EUR Бирж. 71,46 +0,40 Brent 62,78 -3,19% USD Нал. 63,88 62,74 EUR Нал. 72,11 70,96 USD ЦБ 63,23 +0,17 EUR ЦБ 71,41 +0,01 EUR/USD 1,1291 +0,0006 BTC/USD Бирж. 10 615,00 -29,00 IMOEX 2 809,81 +0,30% RTSI 1 398,26 -0,24% DJIA 26 666,52 -0,19% Nasdaq 8 067,39 -0,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Coca-Cola $57 (+9,91%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Walmart $120 (+8,06%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Coca-Cola $57 (+9,91%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Walmart $120 (+8,06%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 63,23 (+0,17) Quote, 12:29
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 71,41 (+0,01) Quote, 12:29
Ваша формула спокойствия: как привести нервы в порядок РБК Стиль и Altay Resort, 20:04 МИД назвал срок облегчения визового режима для россиян на Мальдивах Общество, 20:02 Спикер Верховной рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы Политика, 19:44 На Украине во время тренировочного полета разбился учебно-боевой самолет Общество, 19:42 ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие» Финансы, 19:37 Фотографии как у Афродиты: в чем секрет успешной съемки РБК Стиль и HUAWEI, 19:30 Минтранс Чехии выразил сожаление авиапассажирам в связи с неудобствами Общество, 19:21 Суд не смог избрать меру пресечения Савченко из-за ее отсутствия Общество, 19:13 Путин поручил подумать о новом упрощении приема в гражданство украинцев Общество, 19:09 Кандидат от «Яблока» не собрал подписи для выдвижения против Беглова Политика, 19:08 Глава Мурманской области назвал гибель подводников страшной трагедией Общество, 19:03 Путин отменил визит в Тверскую область после гибели 14 подводников Политика, 19:03 Модный минимум для лета в офисе РБК Стиль и BOSS, 19:00 Миссия ОБСЕ сообщила об обстреле своего беспилотника в Донбассе Политика, 18:55
Общество ,  
0 
На Украине во время тренировочного полета разбился учебно-боевой самолет

Во время самостоятельного тренировочного полета курсанта Харьковского национального университета воздушных сил им. Кожедуба разбился турбореактивный самолет  Л-39. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

По данным ведомства, на борту произошла нештатная ситуация (подробности не уточняются), о которой пилот сообщил руководству, после чего было принято решение о катапультировании.

Курсант успешно приземлился без повреждений и вышел на связь, за ним выехала группа поисковиков. Самолет упал в поле около села Староверовка в Харьковской области. Причины аварии выяснит специальная комиссия.

В конце июня на Украине после аварийной посадки загорелся самолет Ан-2. В результате пострадали два человека, они получили незначительные травмы.

Теги: Самолет, Минобороны, Украина
Материалы по теме
Три человека пострадали при падении легкомоторного самолета в Польше
Общество
На Украине при катастрофе военного самолета погибли двое пилотов
Общество
При столкновении двух истребителей в Германии погиб пилот
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter