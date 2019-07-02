На Украине во время тренировочного полета разбился учебно-боевой самолет

На Украине во время тренировочного полета разбился учебно-боевой самолет

Во время самостоятельного тренировочного полета курсанта Харьковского национального университета воздушных сил им. Кожедуба разбился турбореактивный самолет Л-39. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

По данным ведомства, на борту произошла нештатная ситуация (подробности не уточняются), о которой пилот сообщил руководству, после чего было принято решение о катапультировании.

Курсант успешно приземлился без повреждений и вышел на связь, за ним выехала группа поисковиков. Самолет упал в поле около села Староверовка в Харьковской области. Причины аварии выяснит специальная комиссия.

В конце июня на Украине после аварийной посадки загорелся самолет Ан-2. В результате пострадали два человека, они получили незначительные травмы.