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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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На Украине самолет Ан-2 загорелся после аварийной посадки

Самолет Ан-2 в Полтавской области Украины загорелся после аварийной посадки. В результате пострадали два человека, их госпитализировали, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 23 июня около 10 часов утра вблизи села Мельницы Лохвицкого района. 

«Во время обработки полей совершил аварийную посадку самолет Ан-2 с последующим возгоранием. В 11:00 возгорание самолета Ан-2 подразделением ГосЧС ликвидировано», — рассказали спасатели.

Пострадавшие получили незначительные травмы. Данных о погибших не поступало.

В декабре 2018 года в Житомирской области во время выполнения плановых полетов разбился истребитель Су-27 ВВС Украины. В результате погиб пилот.

Теги: Украина, Полтавская область, аварийная посадка, Ан-2
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