Лещенко возмутился обсуждением машины Пугачевой на перроне вокзала

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал «Звезде» инцидент с появлением машины певицы Аллы Пугачевой на перроне Рижского вокзала.

По его мнению, это «не тема для обсуждения», так как Пугачева — публичный человек, который не должен «идти пешком с чемоданом и тащить его в вагон». Лещенко отметил, что в стране есть другие проблемы.

31 июня в Сети появилось видео, как черный Maybach Пугачевой въезжает на перрон Рижского вокзала, после чего певица выходит из автомобиля и садится в вагон. РБК сообщили в РЖД, что проведут проверку действий работников вокзала.