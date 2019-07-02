ФАС проверит российский рынок мяса из-за сообщений о росте цен

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку российского рынка мяса, сообщил замглавы ведомства Андрей Цыганов, передает «РИА Новости». Причиной стала информация о росте цен на продукцию.

«У ФАС есть причины для того, чтобы исследовать эту тему, потому что так сразу сказать, есть у нас волнения или нет, я не могу», — заметил он.

Цыганов отметил, что ведомству предстоит разобраться в том, насколько рост цен обусловлен объективными факторами. «Если рост цен на корма обусловлен объективными обстоятельствами, то это одна история, и если он правильно отражается в цене на мясо. Если это не так — значит, мы будем внимательно смотреть», — сказал он.

О риске подорожания мяса в России 2 июля сообщила газета «Известия» со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию. В отраслевой организации объяснили, что к росту цен на корма может привести то, что Минфин может доначислить импортерам в общей сложности 4–7 млрд руб. налога за три предыдущих года. Причиной этого стали разночтения в трактовке постановления Мифина о льготной ставке НДС. С учетом того, что стоимость кормов обеспечивает не менее 60% конечной стоимости мяса, выплата НДС в таком размере может привести к росту цен на мясо минимум на 10%.