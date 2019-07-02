Появилось видео с места аварии с двумя погибшими на Кутузовском проспекте

В Сети опубликовано видео с места ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в результате которого погибли два человека. На записи видно, что в столкновении участвовало такси. На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Видео: РБК

По данным экстренных служб, при столкновении пяти машин погибли два человека, еще пятеро, в том числе четверо детей, пострадали. Столкновение машин произошло около дома № 33 на Кутузовском проспекте. Всего в автомобилях были семь человек. Трое пострадавших, как пишет ТАСС, остаются зажаты в машине, в том числе один ребенок.

Центр организации дорожного движения сообщил, что из-за аварии движение по Кутузовскому проспекту в сторону центра временно осуществляется по двум полосам.