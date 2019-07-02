В Минкультуры заявили о передаче ГЦСИ Пушкинскому музею до конца года

В Минкультуры заявили о передаче ГЦСИ Пушкинскому музею до конца года

Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) перейдет в состав Пушкинского музея до конца 2019 года. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский, говорится в сообщении пресс-службы возглавляемого им ведомства.

Обращения о передаче ГЦСИ поступали не только от руководителей филиалов центра, но и Третьяковской галереи, Эрмитажа и музея «Гараж», уточнили в ведомстве. «Эта идея, оказалось, просто летала в воздухе. Мы приступаем к передаче. До конца текущего года все вопросы решим», — сказал Мединский.

В Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, в свою очередь, надеются на поддержку развития современного искусства в регионах со стороны властей и сообщества. «Пушкинский музей — оператор этой задачи. В одиночку справиться невозможно, только вместе с обществом», — сказала директор музея Марина Лошак (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сотрудники ГЦСИ направили письмо Мединскому, в котором высказались за передачу центра ГМИИ им. Пушкина. Кроме того, Пушкинскому музею предложили передать коллекцию ГЦСИ, а также здание на Зоологической улице в Москве.

В 2016 году ГЦСИ, созданный в 1994 году, вошел в состав музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Филиалы центра открыты в девяти городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Калининград и Нижний Новгород.