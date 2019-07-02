Лавров заявил об ответственности Европы за сохранение ядерной сделки

Москва призывает «евротройку» (Великобритания, Германия и Франция) осознать свою ответственность за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД, ядерная сделка). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«У них в рамках плана тоже есть важнейшие обязательства: обеспечить экономические интересы Ирана, включая возможности для Ирана продавать нефть», — сказал он.

Механизм финансовых транзакций ЕС с Тегераном (INSTEX) должен обеспечивать права, которые принадлежат Ирану в соответствии с резолюцией СБ ООН в сфере торгово-экономических связей, добавил министр. «Без этого будет очень трудно вести осмысленный и результативный диалог по сохранению СВПД», — заявил Лавров.

По его словам, когда США вышли из СВПД и запретили «практически всем остальным покупать у Ирана нефть», европейцы собрались сформировать механизм, который позволит Ирану беспрепятственно продавать нефть. Однако ни одна из транзакций с Ираном не была совершена, отметил министр.

Ранее стало известно, что Франция, Германия и Британия запустили в обход американских санкций механизм расчетов с Ираном INSTEX, который доступен для всех стран ЕС. Вашингтон, в свою очередь, заявил о введении новых ограничений, если участники INSTEX будут использовать механизм для нарушения санкций.