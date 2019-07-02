Порошенко заявил о «пророссийском реванше» в Донбассе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,24 +0,28 EUR Бирж. 71,45 +0,39 Brent 64,83 -0,03% USD Нал. 63,64 62,79 EUR Нал. 71,92 71,00 USD ЦБ 63,23 +0,17 EUR ЦБ 71,41 +0,01 EUR/USD 1,1298 +0,0013 BTC/USD Бирж. 10 030,00 -614,00 IMOEX 2 801,24 -0,01% RTSI 1 395,42 -0,44% DJIA 26 717,43 +0,44% Nasdaq 8 091,16 +1,06%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Coca-Cola $57 (+10,32%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Walmart $120 (+8,75%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Coca-Cola $57 (+10,32%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Walmart $120 (+8,75%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 63,23 (+0,17) Quote, 12:29
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 71,41 (+0,01) Quote, 12:29
Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили Общество, 16:13 «Яндекс» разъяснил механизм работы «колдунщиков» Технологии и медиа, 16:05 Как создать яркий и динамичный интерьер для современной квартиры РБК и Экспострой на Нахимовском, 16:03 «Спартак» объявил о переходе Зе Луиша в «Порту» Спорт, 15:51 Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России Экономика, 15:46 Порошенко заявил о «пророссийском реванше» в Донбассе Политика, 15:46 Жительница Канска приняла извинение губернатора за слова «качнуть права» Общество, 15:46 Как предотвратить увольнения медицинских представителей Pro, 15:40 Полина Киценко — о том, как здоровое питание заменило элексир бессмертия РБК и Philips, 15:33 ФСБ задержала двух сотрудников спецслужбы за хищение денег у бизнесмена Общество, 15:31 «Долгосрочная тенденция — строго вверх»: когда Bitcoin снова подорожает Крипто, 15:30 Страны ОПЕК+ договорились ограничивать добычу нефти еще девять месяцев Экономика, 15:28 Российские журналисты попали под обстрел на западе Донецка Общество, 15:22 Росстат впервые за 20 лет обновил сайт Экономика, 15:21
Политика ,  
0 
Порошенко заявил о «пророссийском реванше» в Донбассе

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал идею предоставить русскому языку в Донбассе официальный статус реваншем пророссийских сил. Об этом он заявил в своем Facebook.

По его словам, становится очевидным «ползучий пророссийский реванш». «Торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов и не остановит Россию. Россия пришла не за Луганском, не за Донецком, и даже не за Крымом», — сказал Порошенко.

Главной целью реванша, по мнению бывшего украинского лидера, является остановка движения Украины к членству в Евросоюзе и НАТО, а также возвращение страны под влияние России.

Кроме того, дипломаты и юристы партии «Европейская солидарность» разработали Евроатлантическую хартию. Как уточнил Порошенко, это план действий политических сил, который ускорит вступление Украины в НАТО. «Там — четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры», — заявил он.

Ранее глава аппарата президента Украины Андрей Богдан заявил, что выступает за предоставление русскому языку официального статуса в Донбассе, если оккупированные районы ДНР и ЛНР останутся под контролем Киева.

Представитель украинского лидера в Верховной раде Руслан Стефанчук, в свою очередь, отметил, что заявления Богдана о статусе русского языка на юго-востоке страны нужно трактовать как его личное мнение. По словам Стефанчука, позиция Богдана не соответствует программе партии «Слуга народа».

Теги: Петр Порошенко, Донбасс
Материалы по теме
Порошенко заявил о вытеснении Украины на «обочину мировой политики»
Политика
Порошенко назвал возвращение России в ПАСЕ шагом к признанию Крыма
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter