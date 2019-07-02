Порошенко заявил о «пророссийском реванше» в Донбассе

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал идею предоставить русскому языку в Донбассе официальный статус реваншем пророссийских сил. Об этом он заявил в своем Facebook.

По его словам, становится очевидным «ползучий пророссийский реванш». «Торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов и не остановит Россию. Россия пришла не за Луганском, не за Донецком, и даже не за Крымом», — сказал Порошенко.

Главной целью реванша, по мнению бывшего украинского лидера, является остановка движения Украины к членству в Евросоюзе и НАТО, а также возвращение страны под влияние России.

Кроме того, дипломаты и юристы партии «Европейская солидарность» разработали Евроатлантическую хартию. Как уточнил Порошенко, это план действий политических сил, который ускорит вступление Украины в НАТО. «Там — четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры», — заявил он.

Ранее глава аппарата президента Украины Андрей Богдан заявил, что выступает за предоставление русскому языку официального статуса в Донбассе, если оккупированные районы ДНР и ЛНР останутся под контролем Киева.