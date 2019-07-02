ФСБ задержала двух сотрудников спецслужбы за хищение денег у бизнесмена

ФСБ задержала двух сотрудников спецслужбы за хищение денег у бизнесмена

ФСБ задержала двух собственных сотрудников по подозрению в хищении средств у частного предпринимателя. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Отмечается, что задержание проводилось совместно с МВД, материалы переданы военному следствию. Другие подробности не приводятся.

В конце апреля ФСБ сообщила о задержании троих работников «банковского» управления спецслужбы — Андрея Васильева, Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина. Позднее офицеры спецслужбы были арестованы.

Черкалина обвинили в получении взяток на $850 тыс. за общее покровительство, Фролова и Васильева — в мошенничестве в отношении бизнесмена Сергея Гляделкина на 490 млн руб.