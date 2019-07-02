В Екатеринбурге произошел пожар на территории «Уралмаша»

В Екатеринбурге произошел пожар на территории «Уралмаша»

На территории завода «Уралмаш» в Екатеринбурге произошло возгорание, сообщили РБК в пресс-службе регионального МЧС. Горящий цех не принадлежит заводу.

«По предварительной информации, возгорание произошло в кабельном канале», — сообщили в ведомстве. Площадь возгорания составила порядка 20 кв. м. Из-за огня из цеха эвакуировали 20 человек, пострадавших нет.

На тушение пожара МЧС отправило восемь единиц техники.

Источник «РИА Новости» уточнил, что пожар произошел в бывшем цехе завода, который сейчас принадлежит компании «Теплоэнергосервис».

Завод «Уралмаш» был запущен в 1933 году. Сейчас основным акционером предприятия является Газпромбанк. Завод производит машиностроительное оборудование, а также оборудование для горнодобывающей, металлургической, нефтегазодобывающей, энергетической отраслей промышленности.