В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе ГАЗ

В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе ГАЗ

В Нижнем Новгороде в меднолитейном цехе на автомобильном заводе ГАЗ произошло возгорание. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 12:23 мск. Пожар произошел по адресу: проспект Ленина, д. 88 «Б». Погибших и пострадавших нет.

Как пишет местное издание «Время Н», огонь охватил площадь в 300 кв. м. К 13:02 мск пожар удалось ликвидировать. Экстренные службы присвоили ему третий ранг сложности. До прибытия пожарной службы прошла эвакуация.