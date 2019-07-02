Трамп понадеялся вывести войска из Афганистана и оставить там разведку

Трамп понадеялся вывести войска из Афганистана и оставить там разведку

Президент США Дональд Трамп планирует вывести американские войска из Афганистана, но собирается оставить в стране разведку. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Я бы оставил очень сильную разведку там», — сказал Трамп. Он добавил, что хотел бы «убраться» из Афганистана, но это страна «со множеством хороших мест, где можно спрятаться», и за ней нужно следить.

Заявление Трампа последовало за настойчивыми требованиями талибов переписать черновик мирного договора, согласно которому США выведут свои войска из Афганистана в обмен на обещания лидеров талибов бороться с терроризмом.

«Мы работаем над переписыванием проекта соглашения и включением в него оговорок, которые были согласованы», — сообщил представитель «Талибана» Сухайл Шэхин Associated Press 30 июня на второй день переговоров с посланником США Залмаем Халилзадом.