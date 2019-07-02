Введение платы за въезд в центр Венеции перенесли на 2020 год

Введение платы за въезд в центр Венеции перенесли на 2020 год

Власти Венеции решили перенести введение платы за въезд в исторический центр города на 1 января 2020 года, который планировалось ввести с 1 мая текущего года. Об этом сообщает издание La Reppublica.

Возможность введения этого сбора была предусмотрена еще в декабре 2018 года при принятии парламентом Италии правительственного законопроекта о госбюджете. Мэр Венеции Луиджи Бругнаро заявлял, что сбор с человека составит €3.

Член коммунального совета Венеции Джованни Джусто, одобрившего постановление о введении, заявлял, что нововведение является очередной попыткой властей контролировать огромный поток туристов, от которого ежегодно страдает Венеция. «Если он докажет эффективность данной меры, мы пойдем дальше и введем дифференцированную плату», — отмечал Джусто.

Также предполагалось, что от уплаты сбора будут освобождены все жители области Венето, а также уроженцы Венеции, проживающие в других местах.