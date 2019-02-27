Венеция введет плату за въезд в исторический центр города с 1 мая

Коммунальный совет Венеции одобрил постановление о введении с 1 мая платы за въезд в исторический центр города. Об этом сообщает издание La Reppublica.

По словам мэра Венеции Луиджи Бругнаро, сбор составит ​​€3 с человека.

Как пишет издание La Voce di Venezia, мера может коснуться, в том числе, частного водного транспорта.

По словам члена совета Джованни Джусто, нововведение — очередная попытка властей контролировать огромный поток туристов, от которого ежегодно страдает Венеция. «1 мая въездная плата будет введена, а затем как минимум в течение года мы будем внимательно следить за результатами этого эксперимента. Если он докажет эффективность данной меры, мы пойдем дальше и введем дифференцированную плату», — сказал Джусто (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что сделать въезд в исторический центр Венеции платным было предложено еще в декабре в процессе принятия парламентом Италии госбюджета на 2019 год.