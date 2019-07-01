МЧС предупредило москвичей о дожде и граде в ночь на вторник

МЧС предупредило москвичей о дожде и граде в ночь на вторник

Дождь и град ожидаются в Москве в ночь на вторник, 2 июля. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, в ближайшие два часа ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, угроза сохраняется до 10:00 утра.

Спасатели рекомендуют водителям парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не рекомендуется укрываться под деревьями.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с РБК сообщил, что в Москве с 3 июля ожидается похолодание. По прогнозу синоптика, прохладная погода в столице продержится до 7 июля.