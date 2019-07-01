В Днепропетровской области шестеро детей пострадали при взрыве

В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли. Об этом сообщает пресс-служба региональной Нацполиции.

Инцидент произошел вечером 1 июля в селе Пашена Балка, которое расположено в 30 км от Днепра. «Предварительно, в результате взрыва ранения получили шесть детей в возрасте от четырех до 16 лет», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Врачи оказывают помощь пострадавшим детям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям — ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 УК (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).