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Вакарчук объяснил свои слова о «российском Крыме»

Лидер украинской партии «Голос» и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, выступая на сцене в Харькове в рамках своего предвыборного тура, назвал Крым российским. Фрагмент выступления артиста опубликован на YouTube.

«Когда началась война на востоке [Украины], когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали изменений», — сказал он.

Позднее Вакарчук пояснил изданию «Обозреватель», что он совершил ошибку и оговорился. Кроме того, он отметил, что его партия поддерживает целостность Украины и не торгует своими территориями.

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«Наши люди в Крыму и на оккупированной части Донбасса — это наши люди, и мы их обязательно вернем вместе с нашими землями», — добавил он.

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По словам Вакарчука, его оговорку пытаются использовать в политических махинациях, рассматривая ее под микроскопом. «Я уверен, что люди понимают, кто искренне за них болеет, а кто ими манипулирует, скрываясь за черным пиаром и армией блогеров», — заключил артист.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного на полуострове референдума. Власти Украины не признают результаты данного голосования и считают, что Россия оккупировала территорию. В Москве неоднократно отвергали обвинения в аннексии и заявляли, что референдум был проведен законно.

Теги: Крым, Святослав Вакарчук
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