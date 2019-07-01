Вакарчук объяснил свои слова о «российском Крыме»

Лидер украинской партии «Голос» и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, выступая на сцене в Харькове в рамках своего предвыборного тура, назвал Крым российским. Фрагмент выступления артиста опубликован на YouTube.

«Когда началась война на востоке [Украины], когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали изменений», — сказал он.

Позднее Вакарчук пояснил изданию «Обозреватель», что он совершил ошибку и оговорился. Кроме того, он отметил, что его партия поддерживает целостность Украины и не торгует своими территориями.

«Наши люди в Крыму и на оккупированной части Донбасса — это наши люди, и мы их обязательно вернем вместе с нашими землями», — добавил он.