Посольство усомнилось в правдивости текста о третьем отравителе Скрипалей

Публикация Би-би-си о третьем «отравителе» экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля вызывает «многочисленные вопросы» и поддерживает тему «причастности России» к инциденту. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства России в Великобритании.

Дипведомство отметило, что текст Би-би-си основан на информации от «не вызывающей доверия группы» Bellingcat и анонимных источников. В посольстве обратили внимание на отсутствие в тексте документов, подтверждающих информацию о передвижениях и звонках россиянина — «координатора» предполагаемого отравления.

«При этом сам факт пребывания некоего лица в начале марта 2018 года в Лондоне подается как неоспоримое доказательство его причастности к инциденту», — заявили в посольстве и добавили, что публикацию отказалась комментировать британская полиция. «Очевидная цель [материала] — поддерживать на плаву тему «причастности России» к инциденту, при этом отвлекая публику от лежащих на поверхности вопросов», — заключили дипломаты.

Речь идет о материале Би-би-си, опубликованном 28 июня. В нем утверждается, что в отравлении Скрипалей участвовал Денис Сергеев, предположительно сотрудник ГРУ. Это имя не впервые упоминается в СМИ — в февральской публикации Bellingcat говорилось, что он родился в Казахстане, военную службу прошел в Новороссийске, а затем прошел обучение в военно-дипломатической академии. Ранее власти Британии заявляли, что к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии также причастны сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.