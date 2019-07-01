В США умерла советская актриса Надежда Чередниченко

Надежда Чередниченко (Фото: Василий Малышев / РИА Новости)

В США на 92-м году жизни умерла актриса театра и кино Надежда Чередниченко. Об этом сообщает Союз кинематографистов России со ссылкой на ее родных.

По данным организации, актриса умерла еще 14 июня. «Надежда Илларионовна навсегда останется для нас неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты», — говорится в сообщении.

Чередниченко родилась в 1927 году в городе Богуславе под Киевом. В 1949 году она окончила ВГИК, где училась в мастерской Юлия Райзмана. После этого она стала актрисой Театра-студии киноактера и проработала в нем более 30 лет. Некоторое время Надежда Чередниченко была замужем за режиссером Петром Тодоровским. В 1971 году стала заслуженной артисткой РСФСР.

В кино она дебютировала в 1946 году, в фильме «Первая перчатка». Также играла в спортивной драме Владимира Гончукова «Чемпион мира», в фильме Владимира Брауна «Матрос Чижик», в производственной мелодраме Евгения Брюнчютина «Когда поют соловьи».