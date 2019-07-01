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МИД объяснил отказ от обмена Ярошенко на обвиненного в шпионаже Уилана

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе «Валдай», заявил, что Москва пока не рассматривает схему обмена обвиненного в шпионаже Пола Уилана на осужденного в США летчика Константина Ярошенко, передает корреспондент РБК.

«Обсуждать возможные обмены, отличающиеся от тех схем обменов, которые мы уже предложили [американской стороне] было бы неправильно», — сказал дипломат.

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По его словам, в вопросе обмена Ярошенко назывались другие фамилии, которые известны американским властям. Эта тема, как отметил замглавы МИДа, обсуждалась путем дипломатической переписки. При этом он сообщил, что того отклика, которого ожидала российская сторона от американцев, получено не было.

Кроме того, Рябков заявил, что пока приговор по Уилану не вынесен, поэтому его дело должно восприниматься как часть нормального следственного процесса. «Здесь нет политики, никаких увязок с чем-то еще в наших отношениях [с США]», — пояснил дипломат.

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Он добавил, что вопросы консульского доступа к Уилану решаются. «Они рассматриваются нашими структурами оперативно. Никаких нареканий в этой области не было. Мы исходим из того, что вся эта ситуация развивается в соответствии с российским законодательством», — заключил он.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце прошлого года. Как сообщали в ФСБ, оперативники перехватили его во время шпионской акции. Ему грозит в России от 10 до 20 лет лишения свободы. Брат американца заявлял, что Пол — бывший морпех и приехал в Москву на свадьбу к другу. 1 июля в посольстве США в Москве заявили, что состояние Пола Уилана, находящегося в СИЗО, ухудшилось и ему нужна медицинская помощь.

Ярошенко в 2010 году был задержан в Либерии и позднее экстрадирован в США. Там его обвинили в контрабанде наркотиков и отправили в тюрьму на 20 лет.

Теги: Константин Ярошенко, шпионаж, обмен заключенными
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