МИД объяснил отказ от обмена Ярошенко на обвиненного в шпионаже Уилана

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе «Валдай», заявил, что Москва пока не рассматривает схему обмена обвиненного в шпионаже Пола Уилана на осужденного в США летчика Константина Ярошенко, передает корреспондент РБК.

«Обсуждать возможные обмены, отличающиеся от тех схем обменов, которые мы уже предложили [американской стороне] было бы неправильно», — сказал дипломат.

По его словам, в вопросе обмена Ярошенко назывались другие фамилии, которые известны американским властям. Эта тема, как отметил замглавы МИДа, обсуждалась путем дипломатической переписки. При этом он сообщил, что того отклика, которого ожидала российская сторона от американцев, получено не было.

Кроме того, Рябков заявил, что пока приговор по Уилану не вынесен, поэтому его дело должно восприниматься как часть нормального следственного процесса. «Здесь нет политики, никаких увязок с чем-то еще в наших отношениях [с США]», — пояснил дипломат.