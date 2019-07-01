АвтоВАЗ поднял цены на автомобили Lada Granta и Lada Vesta

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,90 -0,34 EUR Бирж. 71,18 -0,67 Brent 65,58 -1,65% USD Нал. 63,44 62,47 EUR Нал. 71,92 70,88 USD ЦБ 63,05 -0,02 EUR ЦБ 71,40 -0,42 EUR/USD 1,1319 -0,0047 BTC/USD Бирж. 10 285,00 -460,00 IMOEX 2 802,48 +1,32% RTSI 1 403,59 +1,67% DJIA 26 786,06 +0,70% Nasdaq 8 103,16 +1,21%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,87%) прогноз Финам к 31.12.19
Яндекс ₽2 884,41 (+15,97%) прогноз HSBC к 22.04.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,87%) прогноз Финам к 31.12.19
Яндекс ₽2 884,41 (+15,97%) прогноз HSBC к 22.04.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 63,05 (-0,02) Quote, 13:20
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 71,4 (-0,42) Quote, 13:20
Медведев выразил соболезнования семьям погибших в Иркутской области Политика, 18:13 РЖД проведет проверку из-за машины Пугачевой на перроне Рижского вокзала Общество, 18:09 В Нижневартовске загорелась крыша многоэтажки Общество, 18:01 АвтоВАЗ поднял цены на автомобили Lada Granta и Lada Vesta Бизнес, 17:47 Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдона Спорт, 17:45 Источники для роста: какие бывают кредиты для бизнеса РБК и ВТБ, 17:45 Остров из рекламы фестиваля Fyre продают за $11,8 млн Стиль, 17:42 СМИ сообщили о полном развертывании российских С-300 в Сирии Политика, 17:38 Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента Общество, 17:29 Оператор «Платона» стал претендентом на обслуживание всех дорожных камер Технологии и медиа, 17:28 Путин сменил посла России в Черногории Политика, 17:21 Купальни, музыка и ретеш: как живут в Будапеште РБК и ОТП Банк, 17:17 Пользователи кошелька PlusToken потеряли $3 млрд Крипто, 17:13 «Транснефть» заявила о полном возобновлении поставок нефти по «Дружбе» Бизнес, 17:11
Бизнес ,  
0 
АвтоВАЗ поднял цены на автомобили Lada Granta и Lada Vesta

АвтоВАЗ с 1 июля поднял цены на практически все версии автомобилей Lada Vesta и Lada Granta, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

Он уточнил, что цены на все модели, кроме версий Cross, выросли на 5 тыс. руб.

Как сообщает «Лада онлайн», рост цен связан с инфляцией. Таким образом, стоимость седана Lada Vesta составит от 599,9 до 874,4 тыс. руб., универсала Lada Granta — от 466,9 до 643,8 тыс. руб.

При этом на сайте АвтоВАЗа опубликован материал «LADA становится на 10% доступнее». В нем говорится о возможности купить автомобиль по программе льготного государственного страхования, а повышение цен на машины не упоминается.

Бизнес
Почему эксперты предрекли авторынку в России трудный год

В середине июня о повышении цен «Ведомостям» рассказали менеджеры трех дилерских компаний. При этом в материале речь шла о всех моделях Lada.

В начале января агентство «Автостат» также сообщало о подорожании автомобилей Lada в среднем на 15–25 тыс. руб. Это было связно с ростом ставки НДС с 18% до 20%.

Теги: АвтоВАЗ, Lada, Цены
Материалы по теме
СМИ узнали о планах АвтоВАЗа повысить цены на автомобили Lada
Бизнес
АвтоВАЗ отозвал в России более 900 автомобилей Lada Xray
Бизнес
АвтоВАЗ допустил приостановку поставок Lada на европейский рынок
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter