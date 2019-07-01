АвтоВАЗ поднял цены на автомобили Lada Granta и Lada Vesta

АвтоВАЗ поднял цены на автомобили Lada Granta и Lada Vesta

АвтоВАЗ с 1 июля поднял цены на практически все версии автомобилей Lada Vesta и Lada Granta, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

Он уточнил, что цены на все модели, кроме версий Cross, выросли на 5 тыс. руб.

Как сообщает «Лада онлайн», рост цен связан с инфляцией. Таким образом, стоимость седана Lada Vesta составит от 599,9 до 874,4 тыс. руб., универсала Lada Granta — от 466,9 до 643,8 тыс. руб.

При этом на сайте АвтоВАЗа опубликован материал «LADA становится на 10% доступнее». В нем говорится о возможности купить автомобиль по программе льготного государственного страхования, а повышение цен на машины не упоминается.