Машинист и его помощник погибли в результате ДТП в Псковской области

Машинист и его помощник погибли в результате ДТП в Псковской области

В Псковской области на перегоне Заваруйка — Сабеж произошло ДТП, в результате которого машинист рабочего поезда погиб на месте, а его помощник был доставлен в больницу, где скончался от травм. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Как следует из публикации, водитель грузового автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом, хотя сигнализация работала исправно и запрещала проезд автомобилей. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Помимо погибших и водителя автомобиля пострадали еще трое работников, которые находились в поезде. На место аварии направлен восстановительный поезд со станции Новосокольники.

В начале июня в Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, в результате пострадали 15 человек — в том числе машинист и помощник машиниста.