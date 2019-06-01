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YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
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При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек. Среди них — машинист, помощник машиниста и 13 пассажиров, сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Отмечается, что машинист и его помощник получили травмы различной степени тяжести. Еще 13 пассажиров обратились за медицинской помощью (ссадины, психологическая помощь). Пассажиров поездов, задержка которых превысила четыре часа, обеспечили питанием и питьевой водой.

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Под Орлом автобус из Киева опрокинулся после столкновения с «КамАЗом»

ДТП произошло около 15 часов 1 июня в Тахтамукайском районе на перегоне Шеджий — Энем-2 однопутного участка Энем — Горячий Ключ. Как пояснили в пресс-службе СКЖД, автомобиль выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер — Нижневартовск. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, после столкновения грузовик загорелся, его водителя доставили в Энемскую районную больницу. Горение удалось быстро ликвидировать. К ликвидации последствия ДТП привлекалось 84 человека и 34 единицы техники, в том числе от МЧС 24 человека и семь единиц техники. На девяти автобусах, предоставленных администрацией Тахтамукайского района, 189 пассажиров отвезли в Краснодар, добавили в ведомстве.

В пресс-службе СКЖД отметили, что в связи с произошедшим ожидаются задержки поездов. Для введения поездов в график ОАО «РЖД» предпринимает меры.

Теги: Адыгея, пассажирский поезд, грузовик, ДТП, пострадавшие
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