Три четверти россиян назвали нынешнее время неудачным для кредитов

Три четверти россиян назвали нынешнее время неудачным для кредитов

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), три четверти россиян оценивают нынешнее время как неблагоприятное для крупных покупок (75%). Также три четверти опрошенных (74%) не рассматривают вопрос о получении крупных займов в банках.

Отношение граждан России к банкам за минувший год не изменилось — почти половина (46%) считают, что вклады являются оптимальным решением, а 32% высказали противоположную точку зрения.

Две трети россиян (68%) считают необходимым сократить повседневные расходы в сберегательных целях. В свою очередь, 22% респондентов стремятся как можно быстрее потратить зарплату или пенсию.

10 июня ВЦИОМ опубликовал данные опроса, который показал число довольных своей жизнью россиян. Почти половина респондентов (49%) заявили о том, что в целом жизнь их устраивает. При этом материальное положение собственных семей как «выше среднего» оценили только 14% опрошенных.