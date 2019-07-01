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Общество ,  
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Три четверти россиян назвали нынешнее время неудачным для кредитов

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), три четверти россиян оценивают нынешнее время как неблагоприятное для крупных покупок (75%). Также три четверти опрошенных (74%) не рассматривают вопрос о получении крупных займов в банках.

Отношение граждан России к банкам за минувший год не изменилось — почти половина (46%) считают, что вклады являются оптимальным решением, а 32% высказали противоположную точку зрения.

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Две трети россиян (68%) считают необходимым сократить повседневные расходы в сберегательных целях. В свою очередь, 22% респондентов стремятся как можно быстрее потратить зарплату или пенсию.

10 июня ВЦИОМ опубликовал данные опроса, который показал число довольных своей жизнью россиян. Почти половина респондентов (49%) заявили о том, что в целом жизнь их устраивает. При этом материальное положение собственных семей как «выше среднего» оценили только 14% опрошенных.

Теги: Опрос, ВЦИОМ, россияне, кредиты, покупки
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