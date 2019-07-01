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В Кремле удивились вниманию СМИ к термосу Путина

Журналисты спросили пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, почему президент пришел со своим термосом на ужин во время саммита G20 и связано ли это с вопросами безопасности.

Пресс-секретарь ответил, что удивлен вниманием журналистов к термокружке Путина, и добавил, что о ней ранее рассказывали в передаче «Москва. Кремль. Путин», передает корреспондент РБК. «А если прогуглите, то найдете, что раньше были новости про эту кружку», — добавил Песков.

На кадрах с саммита G20, который прошел на минувших выходных в Японии, виден президент США Дональд Трамп, держащий бокал с вином, и сидящий рядом Путин, пьющий из белого термоса.

Тогда Дмитрий Песков пояснил, что президент «постоянно пьет чай» из этого термоса.

О термосе в 2014 году писала «Комсомольская правда». Песков тогда сказал, что посуду заказали специально для президента, чтобы не носить ему постоянно чай в маленьких чашках.

Теги: Владимир Путин, кружка
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