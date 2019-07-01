Кузбасская топливная компания решила не платить дивиденды за 2018 год

Кузбасская топливная компания (КТК) не будет выплачивать дивиденды акционерам за 2018 год. Такое решение было принято на общем собрании акционеров компании, документ с итогами собрания опубликован на корпоративном сайте раскрытия информации.

Чистую прибыль за 2018 год решено оставить в распоряжении компании. За прошлый год компания увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза по сравнению с 2017 годом, до 6,023 млрд руб.

Согласно решению акционеров компании от 2018 года, конкретная доля прибыли, которая должна направляться на выплату дивидендов, не зафиксирована.

Как отмечает «Интерфакс», это третий раз, когда компания после выхода на IPO в 2010 году не начисляет дивиденды. Так, по итогам 2014 года компания отказалась от выплаты дивидендов из-за резкого снижения чистой прибыли. Год спустя КТК начислила промежуточные дивиденды в размере 248,1 млн руб., а по итогам года дивиденды не платила. Однако в 2017 году акционеры приняли решение выплатить дивиденды за 2016 год в размере 6 руб. на одну акцию.

В 2018 году совет директоров предлагал акционерам два варианта распределения чистой прибыли — по 6 или 10 руб. на каждую обыкновенную акцию, оставив в распоряжении компании соответственно 1,1 млрд или 712,1 млн руб. В результате акционеры на годовом собрании проголосовали за выплату 10 руб. на каждую бумагу.