Mazda отзовет почти тысячу автомобилей в России

Mazda отзовет почти тысячу автомобилей в России

Японская компания Mazda отзывает с российского рынка 938 автомобилей моделей Mazda 6 и Mazda CX-5. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Речь идет о машинах c дизельным двигателем, реализованных c апреля 2013 года по август 2018 года. Причиной добровольного отзыва называется неисправность заслонки впускного клапана. Она может застревать из-за скопления нагара и приводить к некорректному измерению угла положения заслонки, а также неисправностям, вплоть до остановки двигателя.

Дилеры компании проинформируют владельцев Mazda 6 и Mazda CX-5 о необходимости пройти бесплатную диагностику заслонки и перепрограммирование блока управления двигателем.

Автомобилисты также могут самостоятельно определить, подлежит ли их машина отзыву. Необходимо сопоставить VIN-код автомобиля с прилагаемым перечнем и записаться на ремонт через официальный дилерский центр.

В мае компания объявила об отзыве из России 1678 моделей Mazda 3 из-за неполадок в моторе стеклоочистителя ветрового стекла. Автовладельцам тогда обещали провести бесплатную замену переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM).