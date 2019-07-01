СК опубликовал видео задержания трех чиновников в Дагестане

Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео задержания подозреваемых в превышении полномочий троих замдиректоров казенного учреждения (ГКУ) «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» в Дагестане. Кадры, поступившие от оперативников ФСБ, размещены на канале ведомства в YouTube.

Видео: Следственный комитет РФ

Силовики задержали Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева. На кадрах видно, как сотрудники спецслужб с автоматами вошли в кабинет в ГКУ, а также в дом одного из замдиректоров. Впоследствии задержанных посадили в вертолет, предварительно надев им черные мешки на головы.

Их заподозрили в превышении полномочий при реализации инвестиционных проектов (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). В СКР рассказали, что в 2017 году они незаконно подписали контракты на строительство школ в районах Дагестана. Общий ущерб бюджету республики составил более 240 млн руб.

В ФСБ уточнили, что подозреваемые с 2016 года заключали контракты на строительство, реконструкцию и приобретение объектов дошкольного образования по завышенным ценам. В ведомстве сообщили, что их заключили под стражу.