В Дагестане завели дело из-за ущерба в 240 млн руб. при стройке школ

В Дагестане завели дело из-за ущерба в 240 млн руб. при стройке школ

Трое заместителей директора республиканского государственного казенного учреждения (ГКУ) «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Саад Саидов, Юсуп Расулов и Магомедамин Казакбиев арестованы в Дагестане, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК). По версии следователей, в общей сложности из-за их действий бюджет потерял свыше 240 млн руб.

В ведомстве пояснили, что эти люди подозреваются в превышении служебных полномочий при реализации инвестиционных проектов (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). По данным следствия, в 2017 году они незаконно подписали контракты на строительство школ в разных районах Дагестана.

«Противоправные действия подозреваемых повлекли причинение значительного ущерба бюджету Республики Дагестан: Саидов — более чем 183 млн руб., Расулов — более чем 52 млн руб. и Казакбиев — более чем 6 млн руб.», — говорится в сообщении СК.

В середине июня в Махачкале поместили под домашний арест главу муниципального учреждения, ставшего одним из организаторов хищения более 70 млн руб. при поставках продуктов в школы и детские сады.