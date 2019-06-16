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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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В Дагестане при поставках масла в школы и детсады похитили более ₽70 млн

В Махачкале организаторы питания в школах и детских садах похитили более 70 млн руб. на поставках более дешевого суррогата сливочного масла, который по документам проходил как оригинальный продукт. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

По данным следствия, в деле участвовали сотрудники муниципального учреждения, которые отвечают за поставки продуктов в школы и детские сады, а также группа частных предпринимателей (поставщик продукции, руководитель базы и производитель).

Следствие установило, что с 2016 по 2018 год они заключали госконтракты на поставку сливочного масла для школ и дошкольных учреждений, однако по факту привозили туда фальсифицированный продукт с пальмовым маслом в составе (оно дешевле, но с его употреблением, например, связывают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний). Организаторы питания закупали продукт по 90 руб. за кг, а реализовывали по цене свыше 300 руб.за кг.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Правоохранительные органы провели обыски по месту жительства организаторов питания и поставщиков, а также на принадлежащих им торгово-производственных помещениях. Кировский суд Махачкалы поместил под домашний арест руководителя муниципального учреждения, которое отвечало за поставки масла и трех предпринимателей.

Теги: Махачкала, школьное питание, хищения
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