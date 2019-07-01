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В Индонезии арестовали главаря местных радикальных исламистов

Индонезийская полиция арестовала Пара Виджаянто, который считается главарем террористической группировки «Джемаа Исламия» (запрещенной в России), сообщает издание Straits Times.

Как выяснилось, Виджаянто снимал дом в городке в 25 км от столицы Индонезии Джакарты. При обыске полиция обнаружила там 10 единиц холодного оружия. Также были изъяты религиозная литература, мобильный телефон и видеокамера.

Правоохранительные органы искали Виджаянто в течение 16 лет, хотя группировку радикальных исламистов он возглавил в 2008 году, сменив на посту ее лидера Абу Хусну, арестованного в Малайзии и депортированного в Индонезию. Известно, что Виджаянто не только готовил теракты, но и помогал местным радикалам перебраться в Сирию для участия там в гражданской войне на стороне террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенной в России).

Именно «Джемаа Исламия» стоит за крупнейшим терактом в истории Индонезии. В 2002 году в ходе нападения на острове Бали погибли более 200 человек, в том числе и иностранные туристы. Семь лет спустя она же атаковала отели JW Marriott и Ritz-Carlton в Джакарте. Тогда погибли не менее восьми человек.

Теги: Индонезия, Терроризм
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