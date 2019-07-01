В Техасе при крушении легкомоторного самолета погибли 10 человек

В Техасе при крушении легкомоторного самолета погибли 10 человек

Легкий двухмоторный самолет потерпел крушение в американском штате Техас. В результате погибли 10 человек, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.

Инцидент произошел в городе Эддисон округа Даллас. Самолет врезался в аэропорту врезался в ангар, после чего он загорелся.

По словам директора по связям с общественностью города Мэри Розенблит, все находящиеся в самолете погибли.

В середине июня на Гавайях разбился двухмоторный самолет, в результате погибли девять человек.