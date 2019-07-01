Военные России и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ-3

Военные России и США на прошедшей неделе провели инспекции в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на данные Минобороны России.

Помимо прочего, российские военные в соответствии с Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провели три внешние инспекции в Турции и Румынии.

В России за прошедшую неделю иностранные военные провели три инспекции. В частности, американские военные провели учения в рамках СНВ, Дания — в рамках Венского документа-2011, а Турция и Норвегия — в рамках Договора об открытом небе.

Россия и США заключили Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружениях (СНВ) в 2010 году, а через год он вступил в силу. Согласно ему, страны должны сократить ядерные боевые заряды до 1550 единиц, а количество межконтинентальных баллистических ракет и ракет, которые размещены на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, — до 700 единиц.