Танковые подразделения России и Лаоса впервые проведут совместные учения

Танковое подразделение Восточного военного округа (ВВО) примут участие в совместных российско-лаосских учениях, которые впервые пройдут в декабре текущего года в Лаосе. Маневры получили название «Ларос-2019», сообщает пресс-служба округа, передает РИА «Новости».

От российской стороны участвует танковое подразделение Забайкальского объединения ВВО, а также специалисты материально-технического обеспечения. Целью учений называется расширение двустороннего военного сотрудничества между Россией и Лаосом, в том числе в вопросах борьбы с международным терроризмом.

С Министерством обороны Лаоса проведены переговоры по вопросам проведения совместного учения. Уточняется, что заключительную конференцию планируется провести в Чите осенью.

В январе власти Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества вернули России три десятка легендарных танков Т-34. Соответствующая договоренность была достигнута в 2018 году во время визита Сергея Шойгу в Лаос.