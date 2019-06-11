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Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
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Танковые подразделения России и Лаоса впервые проведут совместные учения

Танковое подразделение Восточного военного округа (ВВО) примут участие в совместных российско-лаосских учениях, которые впервые пройдут в декабре текущего года в Лаосе. Маневры получили название «Ларос-2019», сообщает пресс-служба округа, передает РИА «Новости».

От российской стороны участвует танковое подразделение Забайкальского объединения ВВО, а также специалисты материально-технического обеспечения. Целью учений называется расширение двустороннего военного сотрудничества между Россией и Лаосом, в том числе в вопросах борьбы с международным терроризмом.

С Министерством обороны Лаоса проведены переговоры по вопросам проведения совместного учения. Уточняется, что заключительную конференцию планируется провести в Чите осенью. 

В январе власти Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества вернули России три десятка легендарных танков Т-34. Соответствующая договоренность была достигнута в 2018 году во время визита Сергея Шойгу в Лаос.

Теги: Лаос, военное сотрудничество, совместные учения
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