Порошенко сообщил о попытках оттеснить Украину на обочину политики

Любые вопросы, касающиеся Украины, должны проходить с участием самой Украины. Такое мнение по итогам прошедшего в японской Осаке саммита G-20 в эфире программы «Сегодня. Итоги» на телеканале «Украина» выразил бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Судьбу Украины должны решать украинцы, и в переговорах с партнерами я исходил из принципа «Ничего об Украине — без Украины», — сказал экс-глава государства.

Порошенко рассказал, что накануне предыдущего саммита G-20, который проходил в Буэнос-Айресе, он провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в то время как президент США Дональд Трамп летел в Буэнос-Айрес на самолете.

«Сейчас — и мы видим эти риски — Украина пытаются оттеснить на обочину международной политики. И я настоятельно рекомендую и руководству государства, готов предложить еще раз свою поддержку», — добавил экс-лидер Украины.

Ранее Петр Порошенко счел «тревожным звонком» для Киева встречу президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом на саммите G-20. Он заявил, что Украину впервые за последние пять лет не предупредили о встрече лидеров двух государств, отметив, что ранее Европа и США всегда согласовывали свою позицию с Киевом.