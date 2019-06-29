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BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
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Саммит G20 в Осаке ,  
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Порошенко счел «тревожным звонком» для Киева встречу Путина и Трампа

Киев впервые не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, это «тревожный звонок». Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, за последние пять лет такое «никому бы и в голову не пришло», потому что Европа и США всегда согласовывали свою позицию с Киевом. «И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти», — уточнил Порошенко. Экс-президент не пояснил, откуда ему известно об отсутствии предупреждения Киеву перед встречей Путина и Трампа.

Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в четвертый раз

Президенты США и России в пятницу, 28 июня, провели переговоры на саммите G20 в Осаке. Четвертая встреча глав государств длилась 1 час 20 минут. Путин в том числе пригласил Трампа посетить Москву и принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года. Американский президент, по словам помощника Путина Юрия Ушакова, идею одобрил. Стороны также обсудили контроль за вооружение и предполагаемое вмешательство России в выборы в США.

Теги: Петр Порошенко, Владимир Путин, Дональд Трамп
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