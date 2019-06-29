Порошенко счел «тревожным звонком» для Киева встречу Путина и Трампа

Киев впервые не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, это «тревожный звонок». Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, за последние пять лет такое «никому бы и в голову не пришло», потому что Европа и США всегда согласовывали свою позицию с Киевом. «И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти», — уточнил Порошенко. Экс-президент не пояснил, откуда ему известно об отсутствии предупреждения Киеву перед встречей Путина и Трампа.

Президенты США и России в пятницу, 28 июня, провели переговоры на саммите G20 в Осаке. Четвертая встреча глав государств длилась 1 час 20 минут. Путин в том числе пригласил Трампа посетить Москву и принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года. Американский президент, по словам помощника Путина Юрия Ушакова, идею одобрил. Стороны также обсудили контроль за вооружение и предполагаемое вмешательство России в выборы в США.