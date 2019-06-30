Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ

Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) призвал провести голосование за отзыв делегации из ПАСЕ. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на пресс-релиз EKRE.

Партия отметила, что права России в ПАСЕ восстановили, несмотря на то что Кремль «игнорирует все резолюции» ассамблеи в отношении Крыма и Украины и продолжает «нарушать международное право».

В EKRE подчеркнули, что сложившаяся ситуация указывает на неспособность Совета Европы оказать поддержку своим странам-участницам в случае военной агрессии.

«Мы считаем, что Эстония должна приостановить свое участие в организации, которая утратила моральный авторитет», — говорится в заявлении. Парламентарии добавили, что вопрос о продолжении участия страны в ПАСЕ должно принимать не только эстонское правительство, но и депутаты парламента.