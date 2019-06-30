Кремль увидел взаимность Трампа в усилиях по нормализации отношений

Во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа Кремль впервые увидел «взаимность» в действиях американского президента. Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, российский президент на встрече отмечал: без взаимности со стороны США нормализовать двусторонние отношения невозможно. «Сейчас эту взаимность мы впервые услышали от американского президента. Посмотрим, что будет дальше», — отметил Песков и добавил, что Трамп давал поручения американской делегации прямо во время переговоров с Путиным.

Прощаясь, президенты «достаточно уверенно» говорили о продолжении контактов друг с другом, но без «предметных обсуждений», заключил пресс-секретарь российского лидера.

Встреча Путина и Трампа прошла на полях саммита G20 в японской Осаке 28 июня. Она продлилась 1 час 20 минут. Лидеры двух стран обсудили Иран, Украину (была затронута тема арестованных украинских моряков), Сирию и Венесуэлу. Стороны также договорились продолжить обсуждение контроля над вооружениями. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.