Кипр отказался закрыть порты для кораблей ВМФ России из-за требований США

Кипр продолжит предоставлять свои порты и инфраструктуру для российских кораблей даже несмотря на законопроект США, призывающий Никосию прекратить это делать. Об этом заявил глава Минобороны страны Саввас Ангелидис, передает riknews.

«Ни одна страна не может заставить Никосию прекратить предоставлять объекты для российских или других судов», — сообщил он, отметив, что Кипр по-прежнему настроен на улучшение отношений с США.

Таким образом он отреагировал на американский законопроект сенаторов Боба Менендеса и Марко Рубио (также авторы двух вариантов рассматриваемых законопроектов об антироссийских санкциях), который вносит изменения в стратегию США в Восточном Средиземноморье. Законопроект, в частности, предусматривает снятие эмбарго на поставки оружия Кипру, но при условии того, что Никосия перестанет обслуживать российские корабли в своих портах. Кроме того, документ предполагает запрет на поставку истребителей F-35 Турции в том случае, если Анкара продолжит процедуру покупку российских систем С-400.