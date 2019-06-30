У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7

У юго-восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7, говорится в сообщении сейсмологической службы острова.

Подземные толчки были зафиксированы в 03:44 по местному времени (22:44 мск) в 140 км от береговой линии уезда Тайдун. Очаг залегал на глубине 44,5 км.

По данным Геологической службы США (USGS) и Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 5,2.

Информации о пострадавших или разрушениях нет, угроза цунами не объявлялась.