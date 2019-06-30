В Канаде разбился самодельный вертолет

В провинции Манитоба в центре Канады разбился небольшой самодельный вертолет, сообщает телеканал CTV. На борту были мужчина и женщина, они не пострадали.

Инцидент произошел утром 29 июня недалеко от аэропорта города Стейнбах. При попытке приземлиться вертолет упал в 300 м от взлетно-посадочной полосы, завалился на бок и загорелся.

В результате машина полностью сгорела. Пассажиры смогли вовремя самостоятельно покинуть кабину. Причина произошедшего пока не известна.

Совет по безопасности на транспорте Канады проинформирован о случившемся, но не занимается расследованием инцидента, отмечает местный портал Steinbach Online.