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В Канаде разбился самодельный вертолет

В провинции Манитоба в центре Канады разбился небольшой самодельный вертолет, сообщает телеканал CTV. На борту были мужчина и женщина, они не пострадали.

Инцидент произошел утром 29 июня недалеко от аэропорта города Стейнбах. При попытке приземлиться вертолет упал в 300 м от взлетно-посадочной полосы, завалился на бок и загорелся.

В результате машина полностью сгорела. Пассажиры смогли вовремя самостоятельно покинуть кабину. Причина произошедшего пока не известна.

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Совет по безопасности на транспорте Канады проинформирован о случившемся, но не занимается расследованием инцидента, отмечает местный портал Steinbach Online.

Теги: Канада, вертолет
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