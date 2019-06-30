В Киеве сообщили о получении от Франции 20 патрульных катеров

В Киеве сообщили о получении от Франции 20 патрульных катеров

Франция передаст морской охране Госпогранслужбы Украины 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом говорится в сообщении украинского правительственного портала в Facebook.

Отмечается, что длина катера — 32 м, максимальная скорость — 35 узлов (64,8 км/ч), а дальность хода составляет 1200 миль при скорости в 12 узлов (22,2 км/ч). Катер рассчитан на экипаж из 13 человек.

В сообщении также говорится, что Киев и Париж ведут диалог о запуске совместного производства судов.

В сентябре прошлого года Петр Порошенко, занимавший тогда должность президента Украины, сообщил, что ВМС страны получат от США два патрульных катера на базе Береговой охраны США «Балтимор». Агентство УНИАН отмечало, что речь идет о построенных 40 лет назад катерах USCGS Drummond и Cushing. Как заявил командующий ВМС Игорь Воронченко, суда прибудут на Украину в июле.

