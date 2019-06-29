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Президент Туркмении в канун своего дня рождения открыл новый завод

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия в Ахалском велаяте завода по производству газобензина. Об этом сообщает информационное агентство «Туркменистан сегодня».

На предприятии будет осуществляться производство из газа синтетического бензина. На мероприятии присутствовали представители японской делегации. Вместе с ними глава государства перерезал символическую ленту и ознакомился с особенностями завода. Гостям был продемонстрирован фильм о заводе и этапах производства бензина.

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Стоимость проекта оценивается в  $1,7 млрд. Финансирование осуществлялось за счет средств Банка международного сотрудничества Японии. Строительные работы провели японской компанией Kawasaki Hemi Indastriz и турецкой Renessans по заказу госконцерна «Туркменгаз».

Отмечается, что после открытия предприятия первые 60 т произведенного на заводе бензина на фурах и поезде были отправлены в качестве гуманитарной помощи в соседний Афанистан. На обратном пути в столицу Туркменистана — Ашхабад — президент остановился на автозаправке и заправил свою машину «чистым синтетическим бензином».

29 июня Гурбангулы Бердымухамедов исполнится 63 года. Он возглавляет страну с 2007 года. На высший пост страны Бердымухамедов был переизбран в февраля 2017 года на третий срок. 

В 2016 году, согласно изменениям в конституцию страны, срок полномочий президента был увеличен с пяти до семи лет. Также было снято ранее действовавшее возрастное ограничение для кандидатов — 70 лет.

Теги: Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов
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