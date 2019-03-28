Миллер анонсировал возобновление закупок газа в Туркменистане

«Газпром» в ближайшее время возобновит закупки газа в Туркменистане, заявил председатель правления госкорпорации Алексей Миллер по итогам переговоров в Ашхабаде туркменскому телеканалу «Ватан». Текст беседы опубликован на сайте Нефтегазового комплекса страны.

«Мы видим большие перспективы расширения нашего сотрудничества в газовой сфере, и самое главное — это понимание того, что мы буквально в ближайшей перспективе продолжим нашу работу в рамках контракта на закупку туркменского газа», — сказал Миллер.

Миллер добавил, что тема обсуждалась на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. ​«В первую очередь, конечно, это сотрудничество в закупке туркменского газа, это — главное направление, по которому мы всегда работали. Во-вторых, это вопросы, касающиеся сотрудничества в области поставок техники, которая производится в Российской Федерации», — заметил он.

Закупки газа были прекращены в 2016 году. Тогда «Газпром» обвинил ГК «Туркменгаз» в серьезном нарушении контракта.

С 2008 года «Газпром» пытался пересмотреть цену на закупаемый туркменский газ. В середине 2015 года российский концерн подал иск в Стокгольмский арбитражный суд к «Туркменгазу», требуя корректировки цен по контракту.