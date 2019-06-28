В Москве вынужденно сел летевший в Казахстан самолет

В Москве вынужденно сел летевший в Казахстан самолет

Пассажирский самолет авиакомпании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан, экстренно приземлился в столичном аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные авиакомпании.

По данным агентства, причиной срочной посадки стал отказ одного из генераторов. На борту самолета находилось 93 пассажира. По предварительным данным, никто не пострадал.

Отмечается, что в настоящее время ведется поиск и устранение неисправности. Всех пассажиров планируется вывезти на дополнительном самолете.

В середине июня в Шереметьево вынужденно приземлился самолет авиакомпании Air Astana, летевший из Санкт-Петербурга в Алма-Ату. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.