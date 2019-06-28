В Москве вынужденно сел летевший в Казахстан самолет

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,07 0 EUR Бирж. 71,70 -0,01 Brent 66,20 -0,30% USD Нал. 63,66 61,96 EUR Нал. 72,31 70,76 USD ЦБ 63,05 +0,24 EUR ЦБ 71,66 +0,28 EUR/USD 1,1366 +0,0004 BTC/USD Бирж. 10 962,00 -215,00 IMOEX 2 779,66 +0,16% RTSI 1 388,07 +0,10% DJIA 26 526,58 -0,04% Nasdaq 7 967,76 +0,73%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 63,05 (+0,24) Quote, 27 июн, 12:15
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 71,66 (+0,28) Quote, 27 июн, 12:15
Украденная личность: как мошенничают с электронной цифровой подписью Pro, 08:15 Пиар и топиар: как два белгородца зарабатывают на стрижке растений Pro, 08:14 Встреча Путина и Трампа началась в Осаке Политика, 08:12 При пожаре на северо-западе Москвы спасли 15 человек Общество, 08:07 Мясо назвали самым перспективным продуктом для экспорта в Китай Бизнес, 08:00 Made in Russia: мясо, подсолнечное масло и шоколад Pro, 08:00 Путин предложил странам БРИКС перейти на расчеты в нацвалютах Экономика, 07:55 Порошенко назвал возвращение России в ПАСЕ шагом к признанию Крыма Политика, 07:50 В Москве вынужденно сел летевший в Казахстан самолет Общество, 07:30 Путин и Трамп коротко пообщались перед началом саммита G20 Политика, 07:18 Объем выданных потребкредитов упал впервые с начала года Финансы, 07:00 СМИ узнали о планах уполномочить ВТБ рассчитываться с Китаем в нацвалютах Экономика, 06:58 Из-за паводка в Иркутской области перекрыли федеральную трассу «Сибирь» Общество, 06:34 Сборная Бразилии по пенальти обыграла Парагвай в 1/4 финала Кубка Америки Спорт, 06:09
Общество ,  
0 
В Москве вынужденно сел летевший в Казахстан самолет

Пассажирский самолет авиакомпании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан, экстренно приземлился в столичном аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные авиакомпании.

По данным агентства, причиной срочной посадки стал отказ одного из генераторов. На борту самолета находилось 93 пассажира. По предварительным данным, никто не пострадал.

Отмечается, что в настоящее время ведется поиск и устранение неисправности. Всех пассажиров планируется вывезти на дополнительном самолете.

В середине июня в Шереметьево вынужденно приземлился самолет авиакомпании Air Astana, летевший из Санкт-Петербурга в Алма-Ату. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

Теги: «Шереметьево», Лондон, вынужденная посадка, Air Astana
Материалы по теме
Летевший в Уфу самолет Utair сел в Самаре из-за неисправности
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter