Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Информацию подтверждает РЕН ТВ.

По данным собеседника агентства, 25 июня генерала остановили сотрудники Госавтоинспекции на трассе Кольчугино — Александров — Верхние дворики во Владимирской области.

«Он ехал в форме. В поведении росгвардейца имелись признаки алкогольного опьянения: бессвязная речь, нарушенная координация движений», — сказал источник.

Он добавил, что сотрудники ГИБДД предложили Березину пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался. По его данным, Березина доставили в отдел полиции во Владимире.

В начале апреля в Зеленограде военнослужащий Росгвардии повредил четыре автомобиля и украл личные вещи их владельцев, после чего его задержали. Источник «РИА Новости» сообщал, что он также украл три коробки с печеньем из местных магазинов. В связи с этим ведомство начало проверку и обещало после ее окончания уволить сотрудника. Собеседник агентства «Москва» сообщал, что против военнослужащего возбудили уголовное дело.