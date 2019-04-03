Росгвардия уволит повредившего машины в Зеленограде сотрудника

Росгвардия начала проверку в отношении военнослужащего, который повредил несколько машин и совершил кражу в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа ведомства, передает «РИА Новости».

В пресс-службе добавили, что после окончания проверки сотрудник ведомства «будет уволен по отрицательным мотивам».

Как ранее рассказал источник агентства в правоохранительных органах, 26-летнего военнослужащего задержали 2 апреля. По его словам, в полицию обратились владельцы машин Mitsubishi Outlander, Peugeot 308, Volkswagen Passat и Opel Zafira. Они заявили о повреждении машин и краже личных вещей: документов, телефона Samsung, держателя и кабелей для мобильных телефонов. Кроме того, как сообщил собеседник агентства, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что задержанный украл из местных магазинов три коробки с печеньем.

По данным источника агентства «Москва», общий материальный ущерб превысил 200 тыс. руб. В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статье «Кража».