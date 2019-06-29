Минобороны опровергло отказ от «нашей родной тушенки»

Заместитель министра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков опроверг информацию о выводе тушенки из рациона российских военных. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Звезда».

По словам замглавы оборонного ведомства, консервы убрали только из наборов с индивидуальным рационом питания (ИРП), которые выдаются военным в том случае, если у них не будет возможности приготовить себе пищу.

«Никто тушенку или консервы мясные, рыбные, мясорастительные из норм довольствования военнослужащих не изымал. Речь шла об индивидуальном рационе питания, так называемом ИРП, который в коробочке носят», — сказал Булгаков.

По словам Булгакова, в ИРП входят готовые блюда. «Приготовление пищи в полевых условиях идет без пайка этого, и, естественно, там консервы мясные. В полевых условиях не всегда можно приготовить свежее мясо и рыбу, ведь правда? Поэтому есть консервы, в том числе наша родная тушенка, она никуда не уходила и не уйдет», — уточнил замглавы Минобороны.

Ранее Дмитрий Булгаков в интервью еженедельнику «Аргументы и факты» сообщил, что тушенка и «мясорастительные консервы» остались лишь «на гражданке». Замминистра отметил, что на сегодняшний день рацион питания разнообразный. В частности, военные получают индивидуальные рационы питания в семи разновидностях по дням недели.